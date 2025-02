Lanazione.it - La Toscana stanzia undici milioni per i vigneti

Leggi su Lanazione.it

Unomento dadi per ristrutturazione e riconversione dei. Lo ha deliberato la giunta regionale dellasu proposta della vicepresidente e assessora Stefania Saccardi attivando l’intervento settoriale - che rientra tra le opportunità promosse nell’ambito di Giovanisì - per la campagna 2025/2026. "La superficie vitataè ampiamente sopra la soglia dei sessantamila ettari - spiega Stefania Saccardi - Di questi, ben oltre la metà hanno usufruito negli ultimi anni dell’intervento regionale su questa misura, nell’ambito dell’Ocm Ue del vino. Parliamo di un ‘vigneto Toscanà che per circa il 95% è destinato a vini di qualità, tra Docg, Doc e Igt, rispetto a una media nazionale che supera di poco il 60%". Beneficiari dell’intervento persone fisiche o giuridiche che conduconocon varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide.