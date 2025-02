Lanazione.it - La Toscana e il fine vita, il caso di Gloria: “Sarebbe bello se diventasse la sua legge”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 – “se questaladi. Che voleva il suicidio assistito ed è morta, domenica scorsa, in sedazione palliativa profonda”. A dirlo ieri, fuori dal Palazzo del Pegaso, al cui interno è andata avanti per tutto il pomeriggio la discussione sul suicidio medicalmente assistito, l’avvocata Filomena Gallo – segretaria nazionale dell’associazione Coscioni – che ha supportato la paziente insieme al team legale dell’associazione Coscioni., una donna fiorentina di 70 anni, con una carriera alle spalle nel mondo della comunicazione e della moda, era affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), patologia che la costringeva a vivere attaccata all’ossigeno. A2023, di fronte al peggioramento della sua condizione, aveva scritto all’Associazione Coscioni per chiedere informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.