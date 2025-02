Liberoquotidiano.it - "La torta eh!": per Caterina Balivo finisce malissimo, sconcerto a La Volta Buona | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Laaccade davvero di tutto. Nel talk show pomeridiano condotto daquestadavvero male. Infatti tra gli ospiti, in questo clima da Sanremo 2025, ci sono I cugini di campagna che proprio qualche anno fa sono tornati al Festival. È il compleanno di Ivano e Silvano. E allora in studio si decide Di far festa. Auguri a pioggia, musichette e coriandoli. Ma c'è anche una. Già, la. Come si usa in questi casi i festeggiati vanno davanti alla, spengono le candeline e possibilmente esprimono un desiderio. Ma in questo caso le cose sono andate molto diversamente. Infatti proprio sui titoli di coda va in scena un siparietto imbarazzante: laviene tenuta in mano dai due festeggiati proprio davanti al volto di. In un solo istante ecco che lain faccia alla conduttrice.