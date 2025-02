Lanazione.it - La Stradale sequestra 32 chili di alimenti destinati agli asili

Viareggio, 11 febbraio 2025 –ti dalla polizia 32diadnido e trasportati su un furgone da Monterotondo (Roma). Il cibo era per le mense deglidi Montignoso (Massa Carrara), Massarosa (Lucca) e Prato. Sono stati i poliziotti delladi Viareggio, formati nel trasporto di sostanze alimentari, a intercettare la mattine del 10 febbraio, lungo l'autostrada A12, un furgone-frigo condotto da un italiano di 57 anni, residente a Firenze. I poliziotti non hanno avuto dubbi sull'irregolarità del trasporto: c'erano prodotti ittici e verdure surgelati in busta a una temperatura di conservazione superiore a quella di legge. Il cibo era destinato anchedi alcune province toscane. Il conducente è stato sanzionato e la carne messa a disposizione della Asl, presso l'unità per la Sicurezza Alimentare della Zona Versilia.