La storia di Tommaso ragazzo autistico rifiutato da 31 scuole di Milano | Gli istituti si scelgono gli alunni

Trentuno rifiuti da altrettante. A subirli, come raccontano i suoi genitori, è statoP.,di 15 anni affetto da una grave forma di autismo. «Come vi sentireste dopo aver ricevuto 31 rifiuti per un figlio che peraltro è ancora in età di istruzione dell’obbligo?», si domandano il padre Alberto e la madre Eleonora N. dalla casa didove vivono cone suo fratello, Edoardo. «Non immaginavamo che alla scuola fosse permesso di scegliere i propri. Ma essere scartati a priori è esattamente quello che è successo noi e a molte altre famiglie», commentano amareggiati.La procedura speciale per i disabili graviLa famiglia ha seguito la procedura prevista appositamente per questi casi. Si è prima rivolta al servizio di orientamento scolastico, spiegando le difficoltà di