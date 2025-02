Lanazione.it - La stagione delle fiere: "Clienti molto attenti e mercato in stallo. Ora vediamo gli ordini"

Leper testare lo stato di salute del distretto e per (ri)prendere coraggio da una crisi che mette a dura prova il comparto della moda e del tessile. Dopo Milano Unica, si apre oggi a Parigi Première Vision che nel braccio di ferro ingaggiato tra i saloni espositivi ha perso di appeal. Posto che si tratta della kermesse con le proposte primavera-estate 2026, il numero di espositori pratesi in Francia si limita ad una dozzina. Si contano sulle dita di una mano le imprese che hanno deciso di bissare la fiera, mentre l’eco della kermesse milanese è foriera di speranze. "Icercano e trovano a Milano ciò che differenzia la proposta moda, le innovazioni – spiega Maurizio Sarti, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, oltre che componente il Comitato di presidenza di Milano Unica - Inon sono disperati come nel periodo covid, ma sonoperché ilè ancora in difficoltà.