La spiaggia etrusca dell’altro Ariston Il villaggio Woodworm in riviera L’impronta dell’etichetta sull’evento

Laesce dalla porta ma rientra dalla finestra. L’etichetta discografica aretina, una delle rivelazioni della canzone italiana degli ultimi anni, per un anno è a digiuno, sia di artisti in gara che di quelli in passerella con i duetti. Ma lancia la fantasia oltre l’ostacolo. Qui Casa Arezzo, a voi. Dallaal palcoscenico nella settimana dove tutta l’Italia canta Sanremo. La, è l’altro palcoscenico che parla aretino. Perchè aretina è la casa discografica che in riva al mare da stasera apre le porte della "casa" dove si incroceranno artisti, attori, giornalisti. Uncon vista sul mare, fatto non di sabbia ma di cemento e radici profonde. Woodwoorm ha costruito l’Urban Vision loves Rolling Stone Village: è la piccola Arezzo trapiantata inche accoglie la più importante rivista di rock.