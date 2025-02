Linkiesta.it - La solidarietà parlamentare al giornalismo libero minacciato da Hannoun

La querela temeraria di Mohammednei confronti di Massimiliano Coccia non può restare impunita. Il governo dovrebbe organizzarsi contro il referente di Hamas in Italia per tutelare il giornalista de Linkiesta. Lo chiede il deputato di Azione Ettore Rosato. Con un’interrogazionea risposta scritta, Rosato ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di fare la loro parte nel merito e in difesa di Coccia, contro cuiha avviato un procedimento di mediazione perché si sente diffamato e vittima di una campagna stampa aggressiva (tralasciando il dettaglio, tutt’altro che trascurabile, che le notizie scritte negli articoli pubblicati a firma di Coccia, anche su Linkiesta, sono assolutamente vere).L’azione di Rosato muove da una premessa tanto semplice quanto forte.