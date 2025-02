Anteprima24.it - La senatrice Anna Bilotti entra a far parte della Commissione parlamentare Antimafia

Tempo di lettura: < 1 minutoLadel Movimento 5 Stelle,a fardi inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Lo annuncia lasalernitana in un post social in cui scrive:“Oggi inizia per me un nuovo incarico di grande responsabilità: far. Affronto questa nuova ed entusiasmante sfida con forza e consapevolezza. La criminalità organizzata mina la sicurezza dello Stato e di tutti i suoi cittadini.Le mafie, quotidianamente, inquinano l’economia, reinvestendo e riciclando capitali di illecita provenienza, svilendo, così, la libertà di impresa, la concorrenza e il germogliare di nuove attività economiche e idee di progresso.