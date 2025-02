La scure di Elon Musk sull’università | oltre 900 milioni di tagli E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca | Ha un QI altissimo! – Il video

Leggi su Open.online

O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto staseraparlando nello Studio Ovale dellaal fianco di Donald. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. Secondo il New York Times ad essere finito nel mirino è ora il Dipartimento per l’Istruzione, che dovrà far fronte a uno da900di dollari di spese, legate soprattutto al mondo della ricerca e dell’università.