La scrittura ponte tra esperienza e curiosità

La classe 2ªD ha trascorso una mattina in compagnia di Umberto Baldo, a parlare della sua passione per la. Lei è un giornalista? "No: per diventarlo, bisogna passare un esame ed iscriversi all’ “Ordine dei giornalisti”. Io sono stato un Dirigente bancario e oggi sono un pensionato con una forte passione per la". Che scuole ha frequentato? "Dopo il liceo scientifico, ho preso una laurea in Giurisprudenza". Quando è nata la sua passione per la? "Non c’è un momento preciso. Il mio ruolo in banca prevedeva fra le altre cose che scrivessi la normativa interna e la maggior parte delle comunicazioni aziendali. In quegli anni mi sono sforzato di scrivere sempre in modo chiaro: i dodicimila dipendenti dovevano comprendere i contenuti dei documenti. Nello stesso tempo, ho sempre voluto dare un tocco personale ai miei lavori per cercare di coinvolgere il lettore e non annoiarlo".