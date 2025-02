Ilfoglio.it - La scaletta di Sanremo 2025: ecco i cantanti della prima serata

Tutto pronto per lapuntata del Festival di, quest'anno affidato a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. "Ho preferito dare più spazio alle canzoni piuttosto che agli ospiti stranieri", ha spiegato oggi in conferenza stampa Conti: "La scena musicale è cambiata e oggi la musica italiana è più forte rispetto a dieci anni fa". Il conduttore ha sottolineato anche la riduzione dei monologhi e delle interviste per dare più rilievo alla musica gara.dunque la, con l'ordine di esibizione degli artisti. Gaia Francesco Gabbani Rkomi Noemi Irama ComaCose Simone Cristicchi Marcella Bella Achille Lauro Giorgia Willie Peyote Rose Villain Olly Elodie Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento Massimo Ranieri Tony Effe Serena Brancale Brunori Sas Modà Clara Lucio Corsi Fedez Bresh Sarah Toscano Joan Thiele Rocco Hunt Francesca Michielin The Kolors