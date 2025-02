Wired.it - La scaletta della prima serata di Sanremo 2025, tutti i cantanti in gara

Leggi su Wired.it

Ci siamo quasi, il palco dell'Ariston sta per illuminarsi e il Festivalcanzone italiana sta per prendere il via. Ecco cosa vedremo nellainaugurale e in che ordine si esibiranno gli artisti