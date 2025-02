Quotidiano.net - La scaletta della prima serata di Sanremo 2025: orari di uscita di cantanti e ospiti in Pdf

, 11 febbraio– Si alza il sipario del teatro Ariston per l’edizione numero 75 del Festival diche vede il ritorno al timone di Carlo Conti, dopo 5 edizioni condotte da Amadeus. La gara tra iè protagonista assoluta nellaoggi, martedì 11 febbraio, lakermesse, con il debutto sul palco di tutti e 29 i ‘big’ che si contendono la vittoria (qui il programma generale). Alle canzoni insi alternerà, come sempre, lo show che sarà scandito dagli: l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad manderanno un messaggio di pace, interpretando insieme Imagine di John Lennon. E poi l’attesissimo Lorenzo Jovanotti, fino all’esibizione di Raf dal palco esterno in piazza Colombo. Per l’esordio Conti è affiancato dagli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici.