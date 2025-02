La Savino Del Bene Scandicci si rituffa in campionato e affronta Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo la delusione di Coppa laDelsiin. Reduce dalla 47esima edizione della Final Four di Coppa Italia, laDelVolley dovrà focalizzarsi nuovamente sul proprio percorso in Serie A1 e, in particolare, sulla sfida interna contro la SmiVolley.Se da un lato Herbots e compagne dovranno ritrovare il successo pieno a Palazzo Wanny per continuare a lottare per il secondo posto, occupato dalla Numia Vero Volley Milano, dall’altro sarà necessario tentare di mantenersi a distanza dalla Igor Volley Novara, in svantaggio di sole tre lunghezze.Il fischio d’inizio del match valevole per la ventiduesima giornata di regular season è programmato per mercoledì 12 febbraio alle 20.30.Nessuna giocatrice dellaDelVolley ha giocato nella squadrana.