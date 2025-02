Ilrestodelcarlino.it - La Samb continua la marcia. Preoccupano gli infortuni

Secondo zero a zero consecutivo dopo quello col Fossombrone. L’attacco più prolifico del girone (47 reti realizzate) a secco da 180 minuti, con Orsini imbattuto da tre turni consecutivi. Ma soprattutto sempre dieci punti di vantaggio sulle seconde L’Aquila e Teramo con quest’ultima che ha agganciato i cugini abruzzesi corsari ad Ancona. E le giornate che mancano al termine del campionato diminuiscono. Ora sono undici. Due pareggi che hanno lo stesso canovaccio, con lasempre in proiezione offensiva alla ricerca del gol vittoria, a Riano negato dall’intervento di Salvati sulla gran bella conclusione di Moretti. Insomma fasciarsi la testa dopo due pareggi di fila ed una serie di dieci vittorie consecutive è assolutamente fuori luogo. A Riano laha rischiato anche di perdere se Orsini non avesse compiuto un vero e proprio miracolo al novantesimo su Omohonria.