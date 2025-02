La Russia libera l’insegnante Usa detenuto dal 2021 | il segnale di Putin a Trump in vista della trattativa sull’Ucraina

Leggi su Open.online

Lahatoamericano Marc Fogel: 63 anni, era in carcere daldopo essere stato arrestato in aeroporto con l’accusa di possesso illegale di cannabis.originario di Pittsburgh, che in passato aveva lavorato come diplomatico all’ambasciata Usa di Mosca, sta facendo rientro negli Stati Uniti, dove arriverà stasera stessa, ha annunciato la Casa Bianca. Il Consigliere per la sicurezza nazionale di Donald, Mike Waltz, ha detto che Fogel è stato rilasciato nell’ambito di uno scambio con la, di cui non si conoscono tuttavia i dettagli. Washington ha però tenuto a sottolineare che lo scambio «serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e come segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina».