Triesteprima.it - La rotta balcanica è più viva che mai: tre inseguimenti in due ore, arrestato un uzbeko

Leggi su Triesteprima.it

SEZANA - Da quando il regime di Schengen è stato sospeso è emerso con prepotenza il fenomeno dei cosiddetti taxi game: un tempo le persone in movimento e più in generale i migranti che puntano ad arrivare in Italia percorrevano i sentieri che dalla Slovenia conducono alle spalle di Trieste.