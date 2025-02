Secoloditalia.it - La rossa Toscana approva la prima legge sul fine vita: FdI: “E’ incostituzionale”. I vescovi: “Una sconfitta”

Laè laRegione ad avere unadi iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale hato la norma sulche attua, dopo la raccolta di 10.000 firme promossa dall’associazione Luca Coscioni e le profonde rivisitazioni del dispositivo stabilite dalla maggioranza, la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. La, nello stabilire tempi di risposta certi a tutela di chi vuole avvalersi del, fissa in 20 giorni (entro cui il Comitato per l’etica nella clinica ha sette giorni per esprime il proprio parere) il tempo utile massimo per stabilire se ci siano o meno i requisiti per l’accesso al suicidio assistito. Hanno votato a favore Pd, M5s, Italia Viva e gruppo Misto-Merito e Lealtà; contrari Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega; la consigliera De Robertis (Pd) non ha partecipato al voto.