La Roma punta la conferma di Saelemaekers, pronto un nuovo scambio: i dettagli

I giallorossi sperano di trattenere il belga, ma difficilmente il Milan riscatterà Abraham: l’ultima idea porta a un altro calciatore da inserireLaha chiuso un mercato particolare, con l’arrivo di Rensch dall’Ajax e Gollini come sostituto di Ryan, poi tre acquisti nell’ultimo giorno di mercato. Anzi, nel caso di Salah Eddine e Gourna-Douath è proprio il caso di dire negli ultimi minuti. Acquisti pronti subito all’uso nel caso del portiere ex Atalanta e di Nelsson, arrivi di prospettiva gli altri tre con il centrocampista francese che a determinate condizioni farà scattare l’obbligo di riscatto a 18 milioni.Alexis(LaPresse) – calciomercato.itMa i giallorossi stanno lavorando già in ottica estiva, sia con i rinnovi che con eventuali nuovi colpi o conferme. Di quest’ultima categoria fa parte sicuramente Alexis, che sta facendo benissimo a Trigoria ed è diventato un titolare inamovibile, con 4 gol e 3 assist.