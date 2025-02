Sport.quotidiano.net - La rivoluzione della rosa di Palladino. Il 9 di luglio erano 31. Ne restano solo otto

Leggi su Sport.quotidiano.net

La doppiaviola tra il mercato estivo e quello invernale la si conta ovviamente anche nei numeri. Basti pensare che dei trentuno convocati per il ritiro estivo dello scorso 9(la prima lista viola compilata da mister) oggi sono ancora insoltantoelementiprima squadra (Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Dodo, Mandragora e Caprini) e quattro calciatori aggregati dalla Primavera (Leonardelli, Baroncelli, Kouadio e Rubino). Gli altri 19 giocatori sono stati tutti ceduti nelle due finestre di mercato.in piena regola, tra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Il nuovo ciclo targatoè cominciato dunque così. Via praticamente tutti i protagonisti del triennio con Italiano, ritenuti evidentemente a fine corsa per motivazioni e stimoli.