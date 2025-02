Tpi.it - La richiesta di Fedez a Corona: “Non parlare dei tradimenti di Chiara, non fare il video dove la spu**ani”

Leggi su Tpi.it

Ladi: “Nondeidi”Fabrizio, come promesso e anticipato, ha parlato nuovamente diFerragni e dei suoi presuntidinonostante la diffida inviata dall’influencer e la, da parte del rapper, di non affrontare l’argomento.È stato lo stessoa rivelarlo nella nuova puntata di Falsissimo, il format dell’ex paparazzo su Youtube, in cui ha confermato la presunta relazione traFerragni e Achille Lauro e rivelato che l’imprenditrice digitale avrebbe avuto una storia anche con Naska.Prima di raccontare i dettagli, però, l’ex paparazzo ha rivelato cosa è accaduto dopo la precedente puntata, quella in cui aveva rivelato che Angelica Montini era l’amante dida anni.“Sono stato male, credeteci o no.