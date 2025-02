Agi.it - La Rete salute mentale protesta davanti alla Regione Lazio

AGI - ", tornaragione". Lo chiedono a gran voce le strutture e le associazioni che si occupano dinel, riunite questa mattina insotto la sede dellaa Roma, in via Cristoforo Colombo. Una manifestazione allegra e colorata, con striscioni, tamburi, fischietti e tamburelli, ma al tempo stesso decisa nel lanciare un appello al presidente della, Francesco Rocca, e al ministro della, Orazio Schillaci. Con un messaggio chiaro: ottenere l'aggiornamento delle tariffe e il riconoscimento del ruolo sociale svolto dalle comunità terapeutiche e socio-riabilitative che lavorano come strutture accreditate nella. La manifestazione, promossa dalle associazioni di categoria Confepi, Anascop, Confcooperative Sanità, Feder, Mito e Realtà, Strutture Federate Reverie, ha visto la partecipazione di decine di persone, tra professionisti e pazienti.