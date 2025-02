Ravennatoday.it - La Regione convoca il tavolo della chimica: “Rendere i siti competitivi con investimenti e occupazione”

Leggi su Ravennatoday.it

"LaEmilia-Romagna convocherà a breve un. Serve una nuova discussione per la tenuta di questo settore strategico nel nostro Paese: un progetto unitario suglidi qualità necessari per governare la transizione verde. Per Ferrara e Ravenna, e in generale per.