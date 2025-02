Lanazione.it - La rassegna di Rai Com nella città del Festival

Lasarà protagonista di Screenings, ladi Rai Com che dall’8 all’11 aprile accoglierà 70 buyer internazionali per la presentazione delle produzioni Rai. La notizia arriva dalla Fiera internazionale del turismo di Milano e in particolare da Simona Meloni, assessore regionale al turismo, da Alessandro Ravani, direttore commerciale di Rai Com, e dal sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. Illustrate le opportunità che si apriranno con l’iniziativa Screenigs. Spoleto accoglierà 70 buyer internazionali per la presentazione delle migliori produzioni Rai, tra serie tv, film e documentari. Un’iniziativa che vuole coniugare la produzione di audiovisivi, la presenza di tutti i principali broadcaster internazionali e la valorizzazione del territori. "Per lae per tutto il territorio umbro, – ha spiegato Alessandro Ravani – avere la possibilità di farsi conoscere e far ammirare le proprie location a questo genere di pubblico rappresenta una eccellente occasione di farsi apprezzare come possibile meta di approdo per le produzioni internazionali".