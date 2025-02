Ilrestodelcarlino.it - La quota salvezza è sempre più vicina

La vittoria di Reggio Emilia ha un’importanza fondamentale per il prosieguo del campionato del Cesena non solo perché vincere aiuta a vincere e si risente profumo di playoff, per quanto possa contare perché come noto l’obiettivo unico è laprima possibile. Mancano 10-12 punti a una razionale linea rossa a meno che le prime smettano di correre (ad esempio come ha fatto il Pisa che le ha prese dal Cittadella) lasciando punti pesanti alle ultime. In sostanza 3 o 4 vittorie e qualche pareggino, non una passeggiata, ma neanche il Montirolo da scalare. A Reggio il Cesena è finalmente apparso cinico e fortunato come non succedeva da tempo. Fortunato perché ha trovato una formazione falcidiata dall’influenza che ha privato Viali di una decina di elementi. Ciò non deve sminuire l’impresa del Cavalluccio, apparso finalmente tosto, combattivo a cominciare dagli innesti di gennaio.