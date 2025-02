Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 Febbraio 2025: Lorenzo Indaga Su Alonso E Maria Antonia!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ladal 17 al 21è sempre più sospettoso e pensa che ci sia qualcosa tra. Il capitano decide dire a fondo sulla questione!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 17 al 21, al centro dell’attenzione ci saràche vorràre su. Il capitano sarà convinto che tra i due sta avvenendo una relazione clandestina e vorrà vederci chiaro, per scoprire la verità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Romulo mette due uomini a guardia della stanza di Pia, per rassicurare la governante che suo marito non possa farle del male. Pia però è esasperata dalla situazione e si toglie la vita bevendo della cicuta.