Sport.quotidiano.net - La Primavera batte il Crotone in rimonta

ascoli 21 ASCOLI: Sciammarella, Deriu (dal 41’ s.t. Nobile), Ciccanti, Giacomazzi (dal 28’ s.t. Dodde), Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 30’ s.t. Di Salvatore), Lo Scalzo (dal 30’ s.t. De Witt), Colaiacomo (dal 18’ s.t. Madonna), Lattanzi, Gorica. Panchina: Dente, Di Giacomo, Flaminio, Finotti, Pettinari. All. Ledesma: Borrelli, Primerano, Pagano, Bianchi, Galardo, Maffei, M. Vrenna (dal 44’ s.t. Di Croce), Sgro, Wukanya, Cantisani (dal 16’ s.t. Caccioppoli), Terrasi (dal 35’ s.t. Simigliani). Panchina: A. Vrenna, Tessitore, De Rose, Butta. All. Lomonaco Arbitro: Palma di Napoli Marcatori: al 27’ p.t. Bianchi (C), al 34’ p.t. Colaiacomo (A), al 43’ p.t. rig. Cerbone (A) Note - Espulso Dodde al 45’ s.t. per l’Ascoli; Ammonito Dodde per l’Ascoli. Angoli: 7-3. Recuperi: 4’ p.