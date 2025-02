Ilgiorno.it - La prima occupazione del 2025: il “solito” Manzoni brucia tutti

Milano, 11 febbraio– “Da oggi, 10 febbraioalle ore 10.34, il Manzo è occupato”. Il post su Instagram annuncia ladell’anno nelle scuole superiori milanesi: quella del liceo classicodi via Orazio. “Ci siamo presentati all’apertura dei portoni – racconta una ragazza del collettivo politico–, abbiamo invaso l’atrio e poi la palestra, nessuno è salito nelle aule”. Poi l’assemblea, durante la quale gli studenti, a centinaia, hanno votato per l’. Non si sono verificate tensioni, come hanno constatato anche gli agenti del commissariato Centro, sul posto per monitorare la situazione. “Battuto” il Severi Ed è tradizione che ilsia sempre l’apripista, insieme al Severi-Correnti (che cominciò la stagione delle occupazioni lo scorso anno).