La prima classifica di Sanremo 2025 il ciclone Jovanotti la sorpresa del Papa

Le parole di Ezio Bosso, il ringraziamento a Amadeus e Fiorello per il passaggio di testimone e via. Carlo Conti apre laserata del 75mo Festival dicon grande ritmo. E chiama subito Gaia,Big in gara. Qui tutto il programma della serata. Gerry Scotti e Antonella Clerici promossi alla co-conduzione. Rkomi e Irama a petto (depilato e tatuato) e nudo: sotto la giacca niente. E ac’è perfinoFrancesco, con un videomessaggio di pace. Ed ecco il verdetto della Giuria di Sala Stampa, Radio e Web: i 5 più votati (in ordine sparso): Achille Lauro, Simone Cristicchi, Lucio Corsi, Giorgia, Brunori Sas.In cauda venenum: all’una di notte, in attesa della top 5 di serata arriva la frecciata di Antonella Clerici.