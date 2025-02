Lanazione.it - La polizia spezzina incontra le classi del Mazzini per parlare di sicurezza in rete

La Spezia, 11 febbraio 2025 - In occasione della giornata mondiale dellaindenominata 'Safer Internet Day', oggi si sono tenute iniziative tematiche programmate su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di favorire lo scambio tra i diversi interlocutori del settore coinvolti. Lacon il sostegno di Unieuro, nell’ambito del progetto 'Cuori Connessi', ha organizzato un evento alla Sala Sinopoli dell’Auditorioum Parco della Musica a Roma alla presenza di circa 1400 studenti. Nel corso dell’iniziativa, è stato presentato il nuovo volume della collana #cuoriconnessi ed è stato proiettato il documentario 'Non ne vale la pena' con l’intervento di padre Paolo Benanti, membro del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite e consigliere di Papa Francesco in tema di AI e dell’etica della tecnologia, e la partecipazione dell’avvocato Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali.