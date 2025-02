Ilrestodelcarlino.it - La Perla, il futuro dell’azienda: arrivate 16 manifestazioni d’interesse

Bologna, 11 febbraio 2025 – ''Sono sedici ledi interesse pervenute nei termini da altrettanti soggetti industriali e finanziari in risposta all'avviso di vendita unitaria degli asset del gruppo La''. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ''Alla luce del crescente interesse riscontrato, in particolar modo a ridosso della scadenza, i commissari hanno richiesto al Mimit l'autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delledi interesse di un paio di settimane, così da garantire la massima partecipazione alla procedura. La, storico simbolo del Made in Italy ''Un grande successo e un passo decisivo verso la possibile rinascita di La, storico simbolo del made in Italy. Grazie a un lavoro di squadra senza precedenti, stiamo trasformando una crisi in un'opportunità di rilancio industriale, un segnale importante per tutto il comparto della moda'', è il commento del ministro delle Imprese, Adolfo Urso.