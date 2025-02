Davidemaggio.it - La passerella da funerale di Sanremo 2025

La grande attesa per la primadei cantanti in gara al Festival disi è schiantata contro una durissima realtà: qui non sembra esserci una festa lunga cinque giorni da godersi, ma uncastigato al quale partecipare, con la maggior parte degli artisti spenta e vestita di nero. E ad impersonare il prete è stato Achille Lauro, quantomeno con un elegantissimo look firmato Dolce & Gabbana e comprensivo di cappello e veletta.Il nero e un casual spento imperano tra i Big inPochi, pochissimi gli outfit degni di nota e capaci di catturare l’attenzione, anche a causa dei cappotti accollatissimi che non lasciavano immaginare nulla dei look in arrivo sul palco dell’Ariston. A distinguersi Noemi, che ha aperto il suo svelando una bellissima tuta dal taglio maschile, e i ComaCose, come sempre eccentrici e coordinati tra loro, con California in soprabito broccato.