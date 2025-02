Panorama.it - La nuova corsa alla Luna è una sfida tra manager

Più sicurezza, meno errori commessi, ma restano problemi insoluti per la missionere Artemis e per i servizi commerciali nell’orbita terrestre. Questo è quanto si apprende dal rapporto annuale dell'Aerospace Safety Advisory Panel (Asap) pubblicato dall’Agenzia spaziale statunitense, nel quale si possono apprezzare importanti progressi in termini di un ridotto numero di malfunzionamenti e rischi, ma anche la consapevolezza e le preoccupazioni delle sfide ancora aperte. Il rapporto è stato inviato a Janet Petro, amministratore esecutivo della Nasa, al vicepresidente degli Usa James D. Vance e a Mike Johnson, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. L' Asap, istituito dal Congresso Usa nel 1968 per fornire consulenza ed emanare raccomandazioni all'amministratore della Nasa e al Congresso su questioni di sicurezza, è oggi formato da gruppo di esperti guidato dall'ex astronauta americano Susan J.