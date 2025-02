La natura | a volte è scrigno altre volte pattumiera Ma nulla è lasciato al caso

Leggi su Ildenaro.it

Coloro che pensano che quanto accade sulla terra possa essere, anche solo in parte, opera del, peccano di forte ingenuità se non di qualcos’altro. Se la premessa non è una loro notevole semplicità d’animo che dia manforte a quella opinione, è credibile che a essa si sostituisca la malafede. La nota astronoma Margherita Hack, Premio Nobel per l’Astrofisica, ha sostenuto fino alla fine dei suoi giorni che “una goccia di pioggia che cade nel Mare Mediterraneo, in qualche modo da segno di se anche nell’ Oceano Atlantico”. A un primo approccio tale affermazione potrebbe essere facilmente ritenuta un’ esagerazione e in quanto tale, avulsa dalla realtà. Considerando con attenzione quanto affermato dalla scienziata fiorentina, è facile che lo scetticismo provocato dal suo contenuto venga ritenuto fuori della normale capacità di comprensione e abbandoni il campo.