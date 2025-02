Liberoquotidiano.it - "La musica è strumento di pace". Papa Francesco a Sanremo 2025: ecco il testo integrale del suo intervento

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un videomessaggio delè stato trasmesso durante il festival di. "Laè bellezza, èdi", dice il Pontefice. "Laè possibile. Cercate di vivere delle belle serate". Qui di seguito ildelle parole di: "Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, laè bellezza, ladi. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. Lapuò aiutare la convivenza dei popoli. Penso, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che lapuò donare.