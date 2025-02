Formiche.net - La minaccia alla libertà si chiama disinformazione. Scrive Bonanni

Nel mondo occidentale è in corso una guerra ibrida che si combatte non solo con le armi, ma anche con la manipolazione dell’informazione e la distorsione del concetto stesso di. Gli autocrati sfruttano le aperture delle democrazie, quegli stessi diritti che negano ai loro cittadini, per infiltrarsi nei sistemi di comunicazione e alterare la percezione della realtà. L’obiettivo è seminare disorientamento, divisione e sfiducia nelle istituzioni, agendo sulle vulnerabilità umane: l’ignoranza, la paura, la disillusione. Uno degli strumenti più efficaci di questa strategia è il controllo della narrazione mediatica, non solo nei regimi autoritari ma anche nei paesi democratici, attraverso il sostegno a giornalismo sensazionalista, interessato o deresponsabilizzato. Lanon agisce solo con la menzogna diretta, ma anche con la tecnica più sottile della distorsione: amplificare certe voci e silenziarne altre, alterare il contesto, confondere i piani della realtà.