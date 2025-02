Lanazione.it - La mappa delle meraviglie: dagli uccelli ai pesci

Il corso del fiume è ricco di biodiversità. La flora presente nel Parco conta circa 1351 specie fra piante, cespugli, alberi d’alto fusto, fiori ed erbe di cui 1125 sono da considerarsi specie indigene. L’elevata fitodiversità è dovuta alla presenza di ecosistemi di grande valore; ad esempio troviamo 44 specie di orchidee, 40 specie di felci, 345 specie di funghi e, di recente, è stata classificata una nuova specie di aglio selvatico. Notevole anche la presenza della fauna, come il lupo italico, il gatto selvatico, il cinghiale, il daino, il capriolo ed il muflone, introdotto nel 1835 dal Granduca di Toscana, Leopoldo II d’Asburgo-Lorena; dise ne contano ben 130 specie come il rampichino alpestre ed il ciuffolotto, il chiurlo, il picchio. Rapaci come l’aquila reale, il falco pecchiaiolo e pellegrino oltre al gheppio.