La mamma di Simone Cristicchi non ha l’Alzheimer | ecco la terribile malattia che l’ha colpita

Luciana è ladi, nonché sua musa ispiratrice per il brano del Festival di Sanremo, dal titolo Quando sarai piccola.Cosa sappiamo di questa donna? Di recente, il cantante ha fatto commuovere anche Gabriele Corsi, che dopo le prove è scoppiato a piangere abbracciando. In un incontro con la stampa, lo stesso artista – circa la canzone che parla di sua– ha rivelato quanto segue: "Nel momento in cui ho comunicato solo il titolo, Quando sarai piccola, ho ricevuto migliaia di mail, migliaia di messaggi da persone che si sono sentite in qualche modo toccate dal brano". Cheha ladi?Molti, erroneamente, hanno creduto che Luciana, ladi, soffrisse di Alzheimer, ma la realtà è diversa: la donna, nel 2012, è statada un'emorragia cerebrale.