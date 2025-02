Notizie.com - La mafia 3.0 “nostalgica” che si riuniva online con i telefoni criptati: quasi 200 arresti a Palermo. “Il livello è basso, così siamo ridotti?”

Nel corso delle riunioni decidevano strategie e nuovi organigrammi dei diversi mandamenti. Lo facevano utilizzandoche consideravano “impossibili” da intercettare.La3.0 “” che sicon i200. “Il?” (CARABINIERI FOTO) – Notizie.comInvece, ad ascoltare ogni loro singola parola, c’erano i carabinieri., dopo mesi di indagini, i militari li hanno arrestati dopo aver ricostruito la geografia criminale di Cosa Nostra palermitana.I carabinieri, agli ordini del colonello Ivan Boracchia e del tenente colonnello Domenico La Padula, hanno eseguito 5 diverse ordinanze di custodia che hanno portato in carcere 183 persone. Tutte sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d’azzardo.