Ilfoglio.it - La lunga battaglia di Radio Free Europe, ora nel mirino di Musk

“Se le vostre trasmissioni non avessero parlato della mia situazione, sarei rimasto in prigione molto più a lungo”, disse Václav Havel da presidente, dopo aver deciso di ospitare la nuova sede diLiberty a Praga. “Milioni di russi hanno fatto affidamento su di noi per decenni”, ha detto il presidente diLiberty, Stephen Camus, il 20 febbraio del 2024, quando l’emittente aveva annunciato di essere stata inserita dal ministero della Giustizia russo nel registro delle “organizzazioni indesiderate”. Camus citò anche “gli ascolti da record degli ultimi giorni in seguito alla morte di Alexei Navalny”. A un anno di distanza, è Elona chiedere la chiusura diLiberty e di Voice of America, definendole “pazzi radicali di sinistra che parlano da soli mentre bruciano un miliardo di dollari all’anno dei contribuenti americani”, aggiungendo che “nessuno le ascolta più”.