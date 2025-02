Ilnapolista.it - La Liga denuncerà il Real Madrid per la lettera contro l’arbitraggio spagnolo (As)

Laha deciso di denunciare alla Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola (Rfef) lapubblicata dalin seguito alla gara persa 1-0 con l’Espanyol. Nella, i blancos avevano chiesto gli audio degli arbitri, in particolare per l’episodio del possibile cartellino rosso a Carlos Romero (autore del gol) e per la rete annullata a Vinicius. Il club non riteneva giuste, infatti, le decisioni prese successivamente.Lailper laCome riportato da As:Javier Tebas, presidente della, aveva già reso pubblica la sua intenzione di denunciare ladel. Una volta che la denuncia è stata presentata, la Commissione disciplinare della Rfef richiederà che ilvenga accusato e si apriranno le indagini, che potrebbero portare a una sanzione nei confronti del club.