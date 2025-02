Ilrestodelcarlino.it - La lezione dei più piccoli: passano alla squadra ospite per riuscire a farla giocare

Ancona, 11 febbraio 2025 – C’è la competizione, quella sana, che dovrebbe essere propria del mondo dello sport. Ci sono soprattutto l’amicizia e il rispetto, quei valori custoditi nel fair play e che debbono fungere da bussola, specie quando si è in fase di crescita e sviluppo, per diventare adulti migliori, domani. E ci sono poi quelle storie di campo, quelle scritte dai più, che scaldano il cuore. Ancona città. Il campo da gioco è quello di Vallemiano. Siamo nello scorso fine settimana. Sul sintetico del noto impianto cittadino si “affrontano” Nuova Folgore e Castelleonese per una partita della categoria Pulcini. Laarrivata da Castellone di Suasa, falcidiata da molte assenze tra influenza e svariati motivi, può contare su appena cinque bimbi: troppo pochi, per il regolamento, affinché la gara si possa disputare.