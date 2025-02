Ilrestodelcarlino.it - La giornata dei calzini spaiati

Ladeisi celebra ogni primo venerdì del mese: quest’anno è stata il 7 febbraio. Irappresentano l’idea di diversità e unicità. Nessun paio diè uguale all’altro, proprio come noi. Ma perché è stato scelto proprio questo simbolo? I, dopo un lavaggio in lavatrice, si trovano, diversi e soli, proprio come si possono sentire alcune persone, immerse in una condizione di inadeguatezza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli alla diversità, all’inclusività e al rispetto reciproco. Nonostante sia nata per stimolare i bambini all’accettazione e all’apertura verso i coetanei visti come ‘diversi’, il messaggio è diventato universale e per tutte le età. L’iniziativa ha preso il via nel 2013 in una scuola primaria, dove un insegnante, ispirata dal look di Pippi Calzelunghe, ebbe l’idea di far diventare isimbolo dell’accettazione.