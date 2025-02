Amica.it - La french manicure 3D di Kate Hudson arriva dallo spazio

Leggi su Amica.it

Laè probabilmente uno degli stili più famosi al mondo quando si parla di nail art, e nel corso del tempo ne abbiamo viste infinite variazioni. Lasfoggiata daai Criticis’ Choice Award, però, è tra le più raffinate e originali che si siano viste negli ultimi tempi.L’attrice 45enne èta alla cerimonia di premiazione sfoggiando un abito nero di Thom Browne che lasciava la schiena scoperta, orecchini chandelier, labbra rosso fuoco e chignon. Nessun altro gioiello se non un maxi anello luminoso e le unghie, luminose e con bagliori metallici, quasi in 3D.A occuparsi dellaè stata la nail artist Brittney Boyce, che connel corso del tempo ha sperimentato molto in termini di nail art. Per i Criticis’ Choice Award ha scelto una base effetto vetro, quasi trasparente, cui ha abbinato punte metalliche in rilievo che si allungavano sino alla parte laterale delle unghie.