La Fortitudo interrompe la serie positiva Ora aspetta Pesaro

Il posticipo della 6ª giornata di ritorno ha interrotto ladella. Dopo sette vittorie consecutive l’Aquila è caduta sul campo di Brindisi, che invece ha ingranato la quarta proponendosi come la squadra più in forma del momento. Non è bastata agli ospiti la straordinaria serata di Fabio Mian, 24 punti con 5/9 da tre. Dall’altra parte della barricata, partita speciale per l’ex Ogden, americano che l’anno scorso giocava a Bologna e domenica ha chiuso con 12 punti e 8 rimbalzi contro l’allenatore da cui prendeva gli ordini la stagione scorsa, forse anche un po’ rimpianto sotto le Due Torri dove il nuovo arrivato Donte Thomas (2 punti, mai in doppia cifra nelle prime 5 partite in maglia biancoblu) non pare all’altezza di Kenny Gabriel, out per infortunio. La Valtur ha giocato con grande anima davanti a un palazzetto stracolmo, con Piero Bucchi che a fine partita ha ringraziato i tifosi, visibilmente emozionato, ai microfoni di Rai Sport.