Lidentita.it - LA FILIPPICA – Un Fisco giusto, altrimente invochiamoil nostro Ronin Hood

Leggi su Lidentita.it

Non mi piace ilamico. Mi piace molto di più il. Nessun ammiccamento, soltanto equità per i contribuenti che chiedono rispetto delle regole. Sia da parte dello Stato che naturalmente da parte dei cittadini. Su un piano di parità. Invece che cosa succede da troppo tempo? Che ileuropeo e, in . LA– UnL'Identità.