La figlia di Jovanotti fa un lavoro che non ti aspetti

Quando si pensa ai figli delle celebrità, spesso si immagina che seguano le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Non è questo il caso di Teresa Cherubini,di Lorenzo Cherubini, in arte, e della fotografa Francesca Valiani. Infatti, Teresa ha scelto una strada completamente diversa, dedicandosi alla sua grande passione: il disegno. Teresa nasce il 13 dicembre 1998 a Forlì, città doveha vissuto per diversi anni. Il 5 aprile 1999 esce la canzone Per te, dedicata proprio alla, che ottiene immediatamente un ottimo successo di pubblico, entrando nella classifica dei singoli più venduti in Italia direttamente al primo posto. Teresa cresce lontana dai riflettori per volere dei suoi genitori. Solo al compimento dei 18 anni le viene concesso di apparire nel video musicale di suo padre E non hai ancora visto niente.