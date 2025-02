Linkiesta.it - La dipendenza dal “nuovo” della moda si combatte anche con la riparazione

Mio padre era un gioielliere. Fin da quando ho memoria, ho sempre associato gli oggetti rotti a un’opportunità per ripararli, piuttosto che a un’inevitabile necessità di buttarli via. Anelli, collane e orologi vengono tramandati di generazione in generazione e, quando si rompe la maglia di un bracciale o un orologio smette di funzionare, vengono affidati a un esperto che li ripristina con cura per poi restituirli al loro proprietario. Questa semplice procedura mi dà una grande gioia e nel corsomia vita raramente ho gettato via le cose che possiedo. Anzi, spesso ho cercato oggetti rotti per restaurarli. Il mio ultimo progetto diè un orologio antico, per il quale sto cercando un artigiano che possa rimetterlo in funzione. E ho un paio di jeans belli e funzionali che sono più vecchi dei miei figli: li indosso continuamente, me ne prendo cura e, ogni volta che si strappano, li porto nel mio negozio di riparazioni locale per qualche attenzione.