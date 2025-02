Ilgiorno.it - La dipendenza da smartphone dei ragazzi

Leggi su Ilgiorno.it

Razzante* Il 91% dei giovani tra i 16 e i 35 anni possiede unoe il 64% lo utilizza in modo frequente o continuo, rimanendovi connesso dalle 4 alle 6 ore al giorno. Tale assiduo utilizzo provoca perdita del sonno (il 57% usa lofino a tarda notte), ansia da interazione (un giovane su due teme di non essere raggiungibile), riduzione della socialità (il 40% preferisce interazioni online), diminuzione delle prestazioni a scuola, sul posto di lavoro e nelle relazioni. E’ lo scenario impietoso che emerge da una ricerca Changes Unipol, in collaborazione con Kkienn Connecting People and Companies sul benessere mentale dei giovani di quella fascia d’età. L’81% di essi si considera dipendente dalloe le donne risultano più dipendenti degli uomini, prediligono social media e app di messaggistica, mentre gli uomini sono più attratti da notizie, giochi, scommesse online, pornografia, intelligenza artificiale.